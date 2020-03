Égypte : Les forces de sécurité responsables de disparitions forcées et de tortures de mineurs

23 Mar 2020 Vidéo Égypte : Abus contre des mineurs emprisonnés (Sous-titres via cc) – De nombreux mineurs sont détenus en Égypte dans des conditions abjectes. HRW et l’association Belady ont documenté divers abus, et appellent à la cessation immédiate des actes de torture dans les centres de détention. (Washington) – La police égyptienne, l’Agence de sécurité nationale et des responsables militaires ont procédé à l’arrestation arbitraire, à la disparition forcée et à la torture de mineurs, y compris des enfants âgés de 12 ans, avec la complicité de procureurs et de juges qui ont fermé les…

