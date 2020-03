L’interdiction de visites dans les maisons de retraite aux États-Unis contribue à isoler les personnes âgées

Déplier Le Life Care Center, un établissement pour personnes âgées situé à Kirkland, dans l’État de Washington, photographié le 18 mars 2020. © 2020 AP Photo/Elaine Thompson La semaine dernière, en réponse à la propagation du coronavirus, les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), l'organisme de réglementation de plus de 15 000 maisons de retraite aux États-Unis, ont annoncé une politique interdisant provisoirement presque toutes les visites dans ces centres. Cette mesure signifie que plus de 1,5 million de personnes âgées sont actuellement privés de la possibilité de voir leurs…