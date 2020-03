Kenneth Roth : « Si la police devient libre de nous surveiller... »

Kenneth Roth dirige Human Rights Watch depuis 1993. Pour Libération, il analyse l’impact de l’épidémie de coronavirus sur les droits humains. « On ne peut concevoir la santé publique sans prendre en compte le respect des droits humains, y compris le libre accès à l’information et l’engagement à protéger les plus vulnérables. Malheureusement, certains leaders peu scrupuleux voient la pandémie actuelle comme l’occasion de poursuivre d’autres buts, même au détriment des droits humains. Le coronavirus touche désormais tous les pays mais cela n’empêche pas certains de blâmer les étrangers ou les migrants.…