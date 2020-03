L’Italie est désormais le pays le plus touché en nombre de morts

L’Italie est désormais le pays le plus touché en nombre de morts (plus de 3.400), l'Espagne se prépare au "plus dur" de la pandémie. La Chine, où plus de 3.200 personnes sont décédées, n'a fait état vendredi d'aucune nouvelle contamination d'origine locale, pour le deuxième jour consécutif. Aux Etats-Unis, avec 150 morts et 9.415 cas, selon un bilan de l’AFP, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a...