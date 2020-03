Grèce : Violences contre des demandeurs d'asile à la frontière

17 Mar 2020 Vidéo Grèce : Violences policières aux frontières avec la Turquie (Sous-titres via cc) – En mars 2020, suite a la décision de la Turquie de permettre aux migrants sur son territoire de tenter d’entrer en UE, les gardes-frontières grecs ont repoussé de nombreux demandeurs d’asile, parfois une grande violence. (Athènes, le 17 mars 2020) - Les forces de sécurité grecques et des hommes armés non identifiés qui se trouvaient à la frontière gréco-turque ont agressé des demandeurs d'asile et des migrants avant de les renvoyer de force en Turquie, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.…