La réponse au COVID-19 doit se faire dans le respect des droits humains

Déplier Des élèves japonais portent des masques dans une école à Mashiki (préfecture de Kumamoto), le 15 mars 2020, peu avant l’annulation des cours en raison du coronavirus et des risques liés au COVID-19. © 2020 Yomiuri Shimbun via AP Images (New York, le 19 mars 2020) - Les gouvernements à travers le monde devraient répondre à la pandémie de COVID-19 en accordant la priorité au droit à la santé pour tous, ainsi qu’au respect des autres droits humains, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport publié aujourd’hui. Ce rapport, intitulé « Human Rights Dimensions…