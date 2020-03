Soudan du Sud: toute une génération n'a pas connu la paix

Au Soudan du Sud, les déplacés internes du conflit entre les partisans du président Salva Kiir et ceux du vice-président Riek Machar, tentent tant bien que mal de survivre. Depuis 2013, ils rêvent d’apaisement et de paix. Parmi eux, John Rotto qui vit avec sa famille dans un camp de déplacés à Rimenze. Des années d’affrontements ont mis fin à son métier d’agriculteur puisqu’il n'est plus en mesure de cultiver ses terres....