Afghanistan: Washington juge les échanges de prisonniers "urgents" en raison du virus

L'échange de prisonniers entre le gouvernement afghan et les talibans, prévu dans l'accord entre les Etats-Unis et les rebelles mais resté lettre morte, est rendu "urgent" par la propagation du coronavirus et doit intervenir "dès que possible", a déclaré l'émissaire américain Zalmay Khalilzad.