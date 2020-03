Egypte : une journaliste perd son accréditation pour avoir remis en question le bilan officiel du coronavirus dans un article

ActualitésUne journaliste du quotidien britannique The Guardian a vu son accréditation retirée par les autorités égyptiennes, à la suite d'un article sur l’ampleur réelle de l’épidémie de coronavirus dans le pays. Son confrère du New York Times a été rappelé à l’ordre. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des sanctions disproportionnées et des abus de pouvoir.Les autorités égyptiennes ont décidé de retirer, le 16 mars, l'accréditation de la correspondante du Guardian Ruth Michaelson pour avoir publié des chiffres "exagérés"