Soudan : Le plan de l’ONU et de l’UA pour le Darfour présente des lacunes

Des membres de la Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD, ou UNAMID en anglais) montent la garde dans le village de Shagra, dans la région du Darfour située dans l'ouest du Soudan, en octobre 2012. © 2012 Reuters (New York, le 16 mars 2020) – La proposition des Nations Unies et de l'Union africaine (UA) de limiter le rôle protecteur de l'ONU au Soudan menace la sécurité des civils au Darfour, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Dans un nouveau rapport qui doit faire l'objet de discussions au Conseil de sécurité le 17 mars 2020, le Secrétaire…