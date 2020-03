Malgré le coronavirus, ces jeunes Marocains aspirent à se glisser en Espagne

Alors que l’Europe est désormais l’épicentre de la pandémie de COVID 19 et que de nombreux pays ont fermé écoles et lieux publics, au Maroc, des dizaines de jeunes gens se rassemblent toujours chaque jour près de l'entrée de Tanger Med, le plus grand terminal de fret maritime de la Méditerranée, dans l'espoir de traverser en passagers clandestins.