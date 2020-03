Coronavirus : État des lieux de la pandémie en Afrique

Pour prévenir une éventuelle progression du coronavirus, le continent africain a lancé la riposte : fermeture des frontières, des écoles et universités, suspension des rassemblement et bien sûr la sensibilisation sur les mesures d’hygiènes adéquates. A jour, plusieurs cas d’infection ont été enregistrés dans plusieurs pays comme le Kenya, l’Ethiopie, le Burkina Faso et une vingtaine d’autres pays déjà contaminés.