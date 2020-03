Coronavirus: près de 170.000 infections et plus de 6.600 morts

La pandémie du Covid-19 continue de progresser sur la planète où près de 170.000 infections et plus de 6.600 morts ont été enregistrées dans 142 pays. Nouvel épicentre après la Chine, l’Europe prépare des mesures concertées. Aux Etats-Unis, le nombre de cas augmente également et la bourse accuse le coup.