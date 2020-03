Plus aucune région de l’Afrique n’échappe au coronavirus

Vendredi deux premiers cas sont apparus en Afrique de l’Est, une zone jusqu’à là épargnée par la nouvelle pandémie. Le Kenya et l’Éthiopie, ont chacun annoncé un cas confirmé ce matin alors même que la maladie gagne du terrain sur le continent notamment en Afrique de l’ouest, en Afrique du Sud et au Maghreb où les frontières entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont fermé à l’aube.