Coronavirus: 7 rumeurs fausses qui peuvent vous coûter cher

L’épidémie du nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde. Et depuis plusieurs semaines, remèdes miracle, théories du complot et désinformation autour du Covid-19 se répandent sur les réseaux sociaux. Les autorités marocaines ont lancé un appel à la vigilance face à la multiplication des "fake news" - fausses nouvelles - concernant l'épidémie. Et en Iran, 27 personnes sont mortes après avoir bu...