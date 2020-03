Toujours pas de justice pour les meurtres des experts de l’ONU en RD Congo

Déplier Zaida Catalán et Michael Sharp. © Instagram/Zaida Catalán ; John Sharp Le 12 mars 2017, des hommes armés exécutaient sommairement deux enquêteurs des Nations Unies – Zaida Catalán, une Suédoise, et Michael Sharp, un Américain – alors qu’ils documentaient les violations des droits humains dans la région centrale des Kasaï en République démocratique du Congo. Leur interprète congolais et trois chauffeurs de motos sont toujours portés disparus. Trois ans plus tard, leurs familles, collègues et amis attendent toujours que justice soit rendue. Le gouvernement de l’ancien président Joseph…