Les dirigeants africains au Congo pour jeter les bases des pourparlers de paix en Libye

Trois présidents africains, le président de la Commission de l'Union africaine et des représentants des Nations unies et des gouvernements algérien et égyptien se réunissent à Oyo, au nord de la République du Congo, pour ouvrir la voie à un dialogue futur entre les factions belligérantes en Libye.