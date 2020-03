Le Congo annonce une conférence de réconciliation interlibyenne pour juillet à Addis

Trois présidents africains, le président de la Commission de l'Union Africaine (UA) et des représentants de l'ONU et des gouvernements algérien et égyptien ont annoncé jeudi la tenue d'une conférence de réconciliation interlibyenne en juillet à Addis-Abeba.