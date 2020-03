Slovénie. Le jugement de la CEDH est un coup porté aux communautés roms

Le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l'homme mardi 10 mars 2020, selon lequel la Slovénie n’a pas bafoué les droits de deux familles roms en ne leur fournissant pas d’accès aux services de base comme l’eau et des installations sanitaires, porte un coup aux communautés roms, et représente une occasion manquée de mettre fin à un cycle de pauvreté et de marginalisation, a déclaré Amnesty International.