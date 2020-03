ONG et médias accusés de comploter contre l'Etat camerounais

Au Cameroun, des ONG et des médias, ont été accusés de comploter contre l'Etat par le ministre de l'Administration territoriale, au cours d'un point de presse. Selon lui, ces ONG déstabilisent le Cameroun avec des financements occultes émanant de l’intérieur et de l'extérieur du pays. La réaction des médias et ONG indexés ne s'est pas fait attendre. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.