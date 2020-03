RDC : 210 civils tués en janvier, l'armée peine à arrêter les exactions, selon un rapport

Le mois de janvier a été le plus meurtrier dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis juin 2017, avec 210 morts parmi les civils, selon un rapport du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST) qui met en cause mercredi la capacité de l'armée régulière face aux groupes armés.