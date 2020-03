Primaires démocrates: Biden loin devant Sanders

L’ancien vice-président Joe Biden a consolidé son statut de favori dans la course à l’investiture présidentielle du parti démocrate. Il a remporté des victoires dans les votes des États clés. Biden a gagné dans le Missouri et le Mississippi, et a marqué une victoire décisive sur son rival sénateur Bernie Sanders dans le vote crucial du Michigan.