Joe Biden s’approche un peu plus de la nomination démocrate

L’ancien vice-président Joe Biden s’approche un peu plus de la nomination démocrate pour faire face à Donald Trump en novembre. Ceci après ses victoires décisives dans le Michigan et trois autres Etats qui organisaient leurs primaires mardi. Mais le sénateur Bernie Sanders est toujours dans la course. Pour faire le point, Abdourahmane Dia a joint ici dans le Maryland, le professeur de Georgetown University Jean-François Seznek.