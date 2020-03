Grèce/UE: Autoriser les migrants à demander l'asile

10 Mar 2020 Vidéo Grèce : Des migrants bloqués à bord d'un navire militaire (Vidéo, sous-titres via cc) – Des migrants sont retenus à bord d'un navire de la marine grecque, dans des conditions préoccupantes que décrit Bill Frelick, directeur de la division Droits des réfugiés à Human Rights Watch. (Athènes, le 10 mars 2020) - La décision du gouvernement grec de retenir plus de 450 personnes à bord d’un navire militaire tout en leur refusant la possibilité de déposer des demandes d'asile constitue une violation flagrante du droit international et du droit européen, a déclaré aujourd'hui…