Ethiopian Airlines célèbre le 1er anniversaire du crash du vol ET 302

C’était il y a exactement un an, le 10 mars 2019, le vol ET 302 de la compagnie Ethiopian Airlines s’écrasait quelques minutes après son décollage de l’aéroport d’Addis Abeba. Ses 157 passagers et membres d’équipage ont péri dans ce tragique accident. Un an après, les familles des victimes, ainsi que les populations vivant près du lieu du crash, se rappellent.