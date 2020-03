Girl Boss Productions, une maison de production qui n'emploie que des dames

Au Cameroun, Tatapong Beyala est une jeune femme passionnée du cinéma qui a décidé de briser les barrières et s’imposer dans cette industrie le plus souvent dominée par les hommes. Elle a ouvert sa structure de production audiovisuelle avec son studio à Yaoundé. Entourée d'une équipe féminine de techniciennes, maquilleuses et assistantes, Beyala se dit prête à relever les défis.