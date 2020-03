Les leaders de l’UE qui rencontrent Recep Tayyip Erdoğan doivent partager les responsabilités concernant les personnes en quête d'asile

Dans un contexte de violences et d’atteintes aux droits humains perpétrées contre des personnes à la frontière entre la Grèce et la Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdoğan rencontrera dans la soirée du 9 mars le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen. À l’approche de cette rencontre, Eve Geddie, directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, a déclaré :