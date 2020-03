Le président du Conseil européen Charles Michel assure à RSF qu’il sera un “partenaire pour la liberté de la presse”

ActualitésLe secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) Christophe Deloire a présenté l’Initiative sur l’information et la démocratie (I&D) au président du Conseil européen Charles Michel. Lors de l’entretien, ce dernier s’est engagé à défendre la liberté de la presse et à travailler à la mise en oeuvre de garanties démocratiques dans l’espace numérique.Quel rôle le Conseil européen peut-il jouer pour défendre la liberté de la presse, et plus largement la démocratie en Europe et dans le monde ?