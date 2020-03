Vietnam : le journaliste Truong Duy Nhat condamné à dix ans de prison

ActualitésAprès que le journaliste Truong Duy Nhat a été condamné à dix ans de prison, Reporters sans frontières (RSF) condamne avec la plus grande fermeté une peine totalement injustifiée, et exige la libération immédiate de ce reporter qui est puni pour avoir exercé le métier de journaliste avec indépendance et professionnalisme. Le procès n’a pas duré plus d’une demi-journée, mais la sentence n'en est pas moins lourde : le journaliste et blogueur Truong Duy Nhat a été