Zimbabwe. Cinq ans après sa «disparition», on ignore toujours où se trouve un journaliste et militant pro-démocratie

Cinq ans après la « disparition » du journaliste et militant pro-démocratie Itai Dzamara au Zimbabwe, on ignore toujours où il se trouve et sa famille est dans une impasse insupportable, a déclaré Amnesty International lundi 9 mars. Itai Dzamara est un militant bien connu qui critiquait ouvertement Robert Mugabe avant d’être enlevé dans un salon de coiffure le 9 mars 2015. On est sans nouvelles de lui depuis cette date.