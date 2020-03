Des enfants envoyés au Mexique sous l’administration Trump font face à des abus et des traumatismes

Déplier Des migrants demandeurs d'asile font la queue avec leur dossier le 5 octobre 2019, lors d'un voyage hebdomadaire de bénévoles, avocats, assistants juridiques et interprètes au camp de migrants à l'extérieur d'El Puente Nuevo à Matamoros, Mexique. © 2019 Denise Cathey/The Brownsville Herald via AP © 2019 Denise Cathey/The Brownsville Herald via AP Par Warren Binford et Michael Garcia Bochenek. La protection fait défaut dans les Protocoles de protection des migrants de l'administration Trump, le programme mis en œuvre l'année dernière qui oblige de nombreuses personnes en quête d'asile,…