Les gouvernements devraient honorer leurs engagements en matière de droits des femmes

Déplier Rassemblement en faveur des droits des femmes tenu le 8 mars 2019 à Asuncion, au Paraguay, à l’occasion de la Journée internationale de la femme. © 2019 AP Photo/Jorge Saenz (New York) – Les gouvernements devraient marquer la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2020, par des mesures destinées à accélérer les progrès vers l’égalité entre les sexes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ils devraient prévoir des actions concertées et allouer des ressources à la prévention des violences fondées sur l’appartenance sexuelle et à la réponse à leur apporter, ainsi qu’à l’élimination…