Double attentat suicide devant l’ambassade des États-Unis à Tunis

Double attentat suicide qui couté la vie, à un policier et blessé quatre autres, ainsi qu'un civil, devant l'ambassade des Etats-Unis à Tunis. La Tunisie est sous état d'urgence depuis fin 2015 après les attaques de Sousse et du Bardo ayant fait 84 morts en tout et une attaque suicide contre la garde présidentielle à Tunis, dans laquelle 12 agents ont été tués. Ces attaques et celles du 27 juin dernier avaient été...