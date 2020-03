Pourquoi les termes que nous employons pour parler des réfugié·e·s sont importants

Au début de 1984, le roman dystopique de George Orwell, Winston Smith décrit dans son journal un film qu’il a vu. « Un très bon film montrait un navire plein de réfugiés, bombardé quelque part dans la Méditerranée », écrit-il. « Auditoire très amusé par les tentatives d’un gros homme gras qui essayait d’échapper en nageant à la poursuite d’un hélicoptère. On le voyait d’abord se vautrer dans l’eau comme un marsouin. Puis on l’apercevait à travers le viseur du canon de l’hélicoptère. Il était ensuite criblé de trous et la mer devenait rose autour de lui. »