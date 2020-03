Coronavirus: comment se protéger contre la maladie?

Bien que les rapports provenant d’endroits où le coronavirus s’est propagé montrent des images de personnes portant des masques, les experts de la santé disent que ces masques ne sont pas la protection la plus efficace contre la propagation de la maladie. Comme le rapporte Bronwyn Benito, il existe d’autres moyens plus efficaces de vous protéger et de protéger les autres contre toute contamination.