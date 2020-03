Une crèche marocaine encourage la mixité sociale

Au Maroc, une crèche d’un nouveau genre a vu le jour à Rabat, la capitale. Elle accueille enfants marocains et migrants. Une belle initiative visant à faciliter l’intégration des réfugiés subsahariens et la mixité, dès le plus jeune âge. L'idée est à mettre au crédit de l’association interculturelle appelée Kirikou. Visite guidée avec Sabrina Hakim.