Vives tensions autour du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu en Éthiopie

Le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu en Éthiopie sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Sa construction devrait durer jusqu'en 2022 et suscite des tensions avec les pays situés en aval notamment le Soudan et l’Égypte, qui craignent une diminution des débits d'eau et des apports de limon. Sur quoi porte le contentieux entre Addis Abeba et le Caire ? Idriss Fall a joint René Lefort qpécialiste de la Corne de l’Afrique