Correspondants VOA : L'art du Sahel à l’honneur au musée MET Museum à New York

Correspondants VOA : L'art du Sahel à l’honneur au musée MET Museum à New York

Pour la première fois au MET Museum à New York, le Sahel est mis à l’honneur et ceci jusqu’au 10 mai prochain. Une exposition inédite retrace plus d’un millénaire d’histoire aux abords du Sahara. Le sahel, une étendue au sud du plus grand désert chaud au monde, recouvre aujourd'hui plusieurs pays dont le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal.