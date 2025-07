Sean Feucht, fondamentaliste rocker chrétien et la censure. Mon entretien sur Qub radio avec Karima Brikh

Je salue QUB radio et ses collaborateurs, M. Hugo Veilleux et Mme Karima Brikh qui sensibilisent leurs auditeurs aux réactions de nos élu.es qui ont tenté d’empêcher le chanteur fondamentaliste chrétien Sean Feucht de se produire dans une église de Montréal. J’étais invité lundi 28 juillet 2025 à l’émission de Mme Karima Brikh à Qub radio où j’ai pu exprimer mon point de vue, lequel a déjà reçu plus de 2000 vues en 24 heures sur ma page Facebook.

J’ai tenté de rappeler l’importance d’exercer notre sens critique sur les préceptes à la mode auxquels succombent nos élu.es, soit l’équité, la diversité et l’inclusion : ce que Tolerance.ca fait depuis 23 ans.

On peut écouter l'entretien ci-dessous :

