Israël, Gaza et la Cisjordanie : le silence complice de certains chroniqueurs québécois

Une chroniqueuse du Journal de Montréal dont je partage en règle générale les points de vue sur un réseau avec lequel je sympathise, relaie malheureusement les avis d’une dame qui diffuse systématiquement la propagande de l’extrême droite israélienne. Cette dame se targue de nous donner un cours d'histoire - pauvres incultes que nous sommes - sur les origines du conflit israélo-palestinien en reproduisant une carte de la Palestine montrant que les Arabes ont toujours refusé le plan de partage dans les années 1940. Et notre chroniqueuse québécoise de reproduire sur sa propre page Facebook la dite carte.

Si cela est en partie vrai pour le côté historique, cette donneuse de leçon néglige de rappeler que de nombreux États arabes ont depuis reconnu l’État d’Israël et que ce sont les extrémistes israéliens, aujourd’hui au pouvoir en Israël, qui refusent systématiquement aux Palestiniens le droit à un État, et l’anéantissement de Gaza est un exemple tragique de ce refus.

Je reproduis ci-dessus au bénéfice de Québecor et de ses chroniqueurs de LCN/Journal de Montréal une autre carte provenant du site Internet de l'organisation israélienne Paix Maintenant qui montre bien que les 600 000 colonies de l'extrême droite israélienne implantées en Cisjordanie, occupée par Israël, rendent quasiment impossible la création d’un État palestinien, la Cisjordanie, comme on peut le constater, ayant été transformée en un gruyère territorial.

J’ai rappelé sur ce sujet dans la page de cette dame (mon commentaire a bien entendu été supprimé…) que c’est un adepte juif de l’extrême droite israélienne qui a assassiné le premier ministre travailliste Itzhak Rabin. Ce dernier, on le sait, avait participé aux accords d’Oslo en 1993 et avait serré la main d’Arafat…

Il importe au Québec où prévaut l’omniprésence d’un establishment juif qui ne prend nullement ses distances vis-à-vis des politiques du gouvernement actuel d’Israël d’informer correctement l’opinion publique, car certains chroniqueurs québécois en critiquant avec raison l’islamisme (et le port du voile) glissent assez facilement vers une apologie des actions de l’extrême droite israélienne. Or, des Juifs dans le monde et des Israéliens dans leur pays, sans être de gauche, dénoncent régulièrement les actions de l’extrême droite israélienne. Leurs voix doivent aussi être relayées et entendues au Québec, et particulièrement dans les médias de Québecor.

4 juin 2025