Élections Canada 2025. Les Canadiens élisent un gouvernement libéral

Le Parti libéral du Canada dirigé par Mark Carney a remporté les élections qui se sont déroulées lundi 28 avril 2025. Avec 168 candidats libéraux élus, il manque toutefois au gouvernement désigné quatre députés supplémentaires pour obtenir la majorité des sièges à la Chambre des communes. Les libéraux sont en deuxième place dans onze courses où le dépouillement n’est pas entièrement complété.

Les libéraux comptent mardi 29 avril 168 sièges, tandis que les conservateurs, qui formeront l’Opposition, en ont 144. Le Bloc québécois en comptait 23, le Nouveau Parti démocratique (NPD) 7 et le Parti vert un seul. Pierre Poilièvre, le chef des conservateurs et le leader néo-démocrate, Jagmeet Singh, ont tous deux perdu leurs sièges lors d’une élection serrée dominée par les déclarations intempestives du président américain Donald Trump qui invitait les Canadiens à se joindre aux États-Unis et former ainsi le 51e État américain… Le dernier décompte des résultats donnait aux participants le nombre de sièges suivant :

Parti libéral du Canada (PLC) : 168 (43,5 % du vote populaire)

Parti conservateur du Canada (PCC) : 144 (41,4 %)

Bloc québécois (BQ) : 23 (6,4 %)

Nouveau Parti démocratique (NPD) : 7 (6,3%)

Parti vert (PV) : 1 (1,2 %)

Autres : (1,2%)

29 avril 2025