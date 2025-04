La mort du pape François

Comment ne pas être touché par le caractère universel des bénédictions et des prières proclamées dans toutes ces langues : le latin, bien sûr, mais aussi l’arabe et le grec, des langues qui cohabitent en moi et me rappellent mes origines. J’aurais souhaité écouter aussi l’araméen et l’hébreu, ces deux langues du Christ, à une époque où les Juifs de la Diaspora parlait la langue la plus répandue dans la région, le grec, ma langue maternelle.

J’ai été ému par la mobilisation gigantesque suscitée par la mort du Pape, une mobilisation pour le recueillement qui force le respect et suscite une admiration sans limite pour les fidèles de l’Église catholique, quoi que l’on dise sur les failles de leur institution. Je suis de moins en moins croyant, mais comment ne pas espérer que toutes les religions du monde, que tous les athées et agnostiques de notre monde, s’inspirent de ce mouvement mondial de recueillement.

Écoutez ci-dessous la prière en arabe :

https://www.youtube.com/watch?v=uGfb8rhhJb0

27 avril 2025