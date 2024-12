La Banque Scotia et le Giller Prize au cœur d’une controverse

Passée inaperçue au Québec, l’attribution du plus prestigieux prix littéraire canadien le Giller Prize a fait l’objet d’une grande controverse en novembre dernier qui a défrayé les manchettes au Canada. Plus de 1500 auteurs ont signé une pétition demandant à la Fondation Giller, qui octroie le prix, de couper tous ses liens avec la Banque Scotia, partenaire financier du prix Giller.

En tant que principal investisseur du fabricant d’armes israélien Elbit Systems, la Banque Scotia y détient des centaines de millions d’actions. Des articles d’opinion signés par de nombreux écrivains ont été publiés dans la presse anglophone qui dénoncèrent les rapports de la Fondation Giller avec la Banque Scotia. Parmi les signataires figurent de nombreux lauréats du prix Giller, dont Sarah Bernstein et le réputé écrivain canadien Michael Oondaje, auteur notamment du roman Le Patient anglais, dont l’adaptation cinématographique a connu un franc succès.

Deux membres du jury ont aussi remis leur démission et plus de 30 auteurs ont retiré leur ouvrage de la liste des œuvres qui étaient en lice pour le prix Giller de 2024. Le lauréat ou la lauréate du prix Giller reçoit la somme de $100.000. Anne Michaels a reçu le prix Giller pour son roman Held, le 18 novembre dernier. La controverse soulève plusieurs questions sur les rapports qu’entretiennent les Fondations donatrices de nombreux festivals et prix littéraires ou artistiques avec les industries militaires.

