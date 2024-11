Donald Trump, le retour

C’est un retour historique qui a marqué les élections présidentielles américaines du 5 novembre 2024. Donald Trump, 78 ans, a été de nouveau élu président des Etats-Unis, mercredi 6 novembre, face à sa rivale démocrate, Kamala Harris. Trump a réagi en déclarant que sa victoire était une "victoire politique jamais vue" dans l'histoire de son pays. Le candidat républicain a même gagné la confiance des électeurs dans quatre des sept swing states, ces états qui sont décisifs dans les résultats de l'élection présidentielle américaine.

Il fera son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, huit ans après sa victoire de 2018 et quatre ans après sa défaite face à Joe Biden, en 2021. Selon le dernier décompte, annoncé par CNN, 51% des électeurs ont voté pour Trump, soit 71, 647, 874 Américains, contre 47,4 % pour Kamala Harris, ce qui correspondrait à 66, 595, 014 votes. Donald Trump a obtenu les voix de 276 grands électeurs, soit six de plus que les 270 requis dans la course à la Maison Blanche.

Trump est le premier président américain à être reconnu coupable au pénal. Plusieurs poursuites pèsent contre lui. Il a été inculpé pour complot contre l'Etat et pour avoir conservé des documents présidentiels confidentiels après son départ de la Maison Blanche en 2021, il a bien entendu toujours clamé son innocence. Mais manifestement ses démêlés avec la justice n’ont pas affecté sa popularité auprès des Américains.

Les Républicains ont également gagné les élections au Senat et ils formeront probablement aussi la majorité à la Chambre des représentants, même si les résultats ne sont pas encore définitifs.

