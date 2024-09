Pourquoi la Parole libre est-elle menacée en Belgique ?

Nous sommes ravis de vous inviter à prendre part à notre tout premier événement en français. Il se tiendra à Liège, en plein de cœur de la Wallonie que nous soutenons dans sa lutte pour la liberté de parole.

Dans une démocratie comme la Belgique, la liberté d'expression est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Pourtant, des restrictions à la liberté d'expression existent depuis un certain temps, comme la loi Moureaux de 1981 et la loi contre le déni de l'Holocauste de 1995. Mais ces dernières années, les attaques contre la liberté d'expression se sont intensifiées. Aujourd'hui, les « discours de haine » sont criminalisés, de même qu'une série d'attaques contre le discours en ligne et des interdictions régulières de rassemblements publics.

En Belgique, la tendance contre la liberté d'expression a été accentuée par l'intensification du cordon sanitaire. Conçu à l'origine pour lutter contre le fascisme, ce cordon cherche désormais à marginaliser toutes les voix populistes, telles que celles du Vlaams Belang et de Chez Nous. En qualifiant d'« extrême droite » tout écart par rapport au statu quo, le centre politique et ses alliés de gauche mènent une guerre contre le débat ouvert sur les défis auxquels la Belgique est confrontée. Cela soulève des questions sur les limites de la liberté d'expression et l'équité du débat public.

Le cordon sanitaire empêche toute collaboration politique avec ces formations, bloquant ainsi leurs idées dans l'espace politique officiel. Mais cette exclusion ne pourrait-elle pas être perçue comme une forme de censure ? En marginalisant certaines opinions, même soutenues par une partie de l’électorat, ne mettons-nous pas en péril la diversité des points de vue ? Certains observateurs estiment que cette stratégie contribue à une radicalisation de ceux qui se sentent ignorés, tout en réduisant le champ des débats politiques.

En étouffant certaines voix, même controversées, n'affaiblissons-nous pas la liberté de parole qui est censée permettre à tous de s’exprimer ? Le cordon sanitaire, bien qu’il prétende défendre la démocratie, pourrait paradoxalement contribuer à fragiliser l’espace de discussion publique en interdisant tout dialogue avec des idées contraires.

Rejoignez-nous pour débattre des conséquences du cordon sanitaire sur la liberté d'expression en Belgique et explorez les enjeux qui entourent cette pratique controversée. Est-il possible de défendre la démocratie tout en excluant certaines voix du débat ? Cette rencontre sera l’occasion de réfléchir aux limites de la parole libre dans notre pays.

Intervenants:

David Engels, Chercheur confirmé au MCC Brussels

Jérôme Munier, Président et Fondateur de Chez Nous

Romain Petitjean, Directeur de la coordination pour l’Institut Iliade

Date et lieu de l'événement :

Mercredi 2 octobre 2024

18:30 - 20:00

Park Inn by Radisson Liège Airport - Rue de l'Aéroport 14, 4460 Grâce-Hollogne

