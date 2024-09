Mes émissions radiophoniques disponibles au Centre d’archives Gaston-Miron

Je viens de découvrir avec plaisir que plusieurs de mes émissions radiophoniques diffusées à Radio-Canada sont aussi disponibles au Centre d’archives Gaston-Miron de l’Université de Montréal, notamment ma série sur le libéralisme au Québec et le journal Le Jour de Jean-Charles Harvey, inspirée de mon étude « Le Jour. Émergence du libéralisme moderne au Québec » (éds HMH). On peut écouter de nombreux témoignages de personnalités qui ont connu Jean-Charles Harvey et qui se sont illustrées plus tard dans divers domaines, tels qu’en politique ou le monde journalistique et littéraire.

M’ont fait l’honneur d’y participer : Mme Claire Harvey-Trantham, la fille de Jean-Charles Harvey, qui s’est déplacée spécialement de New-York pour présenter son témoignage, ainsi que le grand journaliste Jean-Louis Gagnon. On écoutera aussi le critique d’art et spécialiste de Paul-Émile Borduas François-Marc Gagnon; Paul Gladu, critique d’art au journal Le Jour de Jean-Charles Harvey ainsi que l’homme politique et écrivain Gérard Pelletier et le romancier Yves Thériault furent aussi mes invités. Dans le cadre d’une autre série intitulée « Le Québec au pluriel », également diffusée à Radio-Canada, j’ai eu le plaisir de m’entretenir notamment avec Marco Micone entretien également disponible au Centre d’archives Gaston-Miron. La collection complète des séries d’émissions a été déposée à mon Fonds d’archives de l’Université Concordia. Ce sont toutes des séries que j’ai proposées à Radio-Canada, que j’ai préparées et animées. On trouvera la liste sur mon site personnel.

