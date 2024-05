Claude Charron : Député à 25 ans. Mon Reportage paru dans Perspectives-La Presse. Maintenant en accès libre !

Pour tous ceux et toutes celles qui se souviennent de Claude Charron, le plus jeune député de l’Assemblée nationale du Québec lors de son élection.

J'avais interviewé Charron à Montréal et à Québec. il m'impressionnait par son charisme et sa jeunesse, nous avions à peu près le même âge. Il m'a fait visiter le Salon bleu, à l'Assemblée nationale. Nous avons passé quelques moments ensemble. Le député libéral des Îles-de-la-Madeleine Louis-Philippe Lacroix, le traitait de tous les noms...en Chambre, parce qu'il avait les cheveux longs. Je demandais à Charron comment il réagissait face au comportement de son collègue-député qu'il côtoyait régulièrement. « Que veux-tu, m'a-t-il, dit, on finit par se connaître, nous fréquentons les mêmes couloirs et les mêmes toilettes...».

Il faut lire ce que dit Claude Charron dans ce reportage sur les valeurs chrétiennes, dont on n’ose plus parler aujourd’hui, ainsi que sur les Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières, un autre tabou de notre époque. Il est aussi question du Portrait du colonisé et d'Albert Memmi.

À inclure dans un éventuel Musée du Patrimoine québécois. C’est le nom Patrimoine que je préfère au mot Histoire, monsieur le Premier ministre du Québec car dans ce mot, qui est, pour moi, un trésor à chérir, on retrouve toute la richesse du Québec, dont ses valeurs, sa culture et son Histoire.

Le reportage, dans sa version beaucoup plus élaborée, intitulé «Exclusif : Claude Charron parle», fut publié dans la revue juive québécoise de langue française Nouveau Monde, dont je dirigeais la rédaction. (Numéro du 15 mai – 15 juin 1972, vol. V, No 3, pp. 4 -12.). Cette première publication juive de langue française est introuvable dans les Archives nationales du Québec (au moment de la mise en ligne de cet article, mai 2024) comme l’est aussi introuvable la revue Jonathan… Je rappelle cette absence tandis que des auteurs qui se disent « historiens » publient régulièrement des livres sur l’histoire des Juifs du Québec…

Dans la version numérique de mon article, conservé aux archives de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ), la photo de Claude Charron et ses supporters est en noir et blanc. Dans la version papier originale, elle était publiée en couleurs (ci-dessus). Elle appartient à la collection de Denis Plain, photographe.

Reportage paru dans la revue Perspectives-La Presse, 11 mars 1972

Une copie PDF de la version intégrale de l’article est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous.

J'étais interviewé aussi dans la même édition de Perpectives, par Jean Bouthillette, voir ICI.

On trouvera une liste de mes articles parus dans la presse écrite entre 1968 et 2000 ainsi que mes émissions diffusées à la radio de Radio-Canade dans les années 1980 ICI.

Mise en ligne : 12 mai 2024

