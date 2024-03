Léah Roback et le 8 mars : des mouvements progressistes rappellent son rôle pionnier dans les luttes pour les droits des femmes

Je remarque la présence de la légendaire Léah Roback dans cette photo, ci-dessus, affichée sur la page FB de « L'Autre Montréal », le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. On reconnaît aussi sur la photo mesdames Françoise David, au centre, et Madeleine Parent, à droite, deux autres figures marquantes des luttes progressistes au Québec.

Roback m’avait accordé une longue entrevue dans le cadre de mes émissions à la radio de Radio-Canada, diffusées en 1982, bien avant le film, réalisé, près de dix ans plus tard, sur son parcours et sur sa contribution au mouvement ouvrier. J’y consacrais notamment deux émissions aux socialistes juifs québécois. J'y interviewais aussi Léo, le frère de Léah, dont on parle moins, alors qu’il fut professeur à l’Université de Montréal et auteur d’une histoire de la FTQ, qui fut complétée par le leader syndical Émile Boudreau, car Léo s’était éteint prématurément. Comme l'indique l'image de la 4e de couverture, affichée sur le site d'Amazon, ci-dessous, Émile Boudreau assura la rédaction finale de l'ouvrage qu'avait commencé Léo Roback :

Une information importante : les cassettes audio de ces émissions sont déposées dans mon Fonds d'archives Victor Teboul de l'Université Concordia.

Une petite note : J'avoue avoir du mal avec le nom « L'Autre Montréal » , tout en reconnaissant le travail indispensable réalisé par cet organisme, qui fait bien de rappeler des aspects moins bien connus de Montréal. Il faudrait néanmoins préciser qu'il ne s'agit pas, à mon humble avis, de l'«Autre Montréal », mais bien de Montréal et de sa riche diversité. D'une diversité qui honore la patrimoine québécois et qu'il nous faut «intégrer» dans notre imaginaire collectif.

On trouvera, plus bas, le lien au programme des émissions dont il est question ci-dessus :

https://archive.org/.../emissions-radio-canada-p.-1-jpg...

10 mars 2024