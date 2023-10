Festival de musique pris pour cible par le Hamas

Les services de secours de l’organisme caritatif israélien Zaka ont annoncé dimanche qu’au moins 260 corps ont été retrouvés sur les lieux d’un festival de musique, organisé dans la nuit de vendredi à samedi en plein désert du Néguev, à quelques kilomètres de la bande Gaza. Lors de l’assault du Hamas en Israël samedi au petit matin, des combattants du mouvement islamiste armé ont en effet attaqué le festival auquel participaient des milliers de jeunes Israéliens, près du kibboutz de Reïm. Baptisé « Rocks Universo Paralello Israël warup party », « le festival de musique trance en plein air s’est tenu en l’honneur de la fête de Soukkot. (...) Il a commencé à 23 heures et s’est poursuivi toute la nuit, avec la participation de milliers d’Israéliens âgés de 20 à 40 ans », précisait dans un article daté de samedi The Times of Israël.

D’après l’agence Associated Press (AP), des témoins ont déclaré aux médias israéliens que des militants du Hamas avaient tiré des balles sur la foule de fêtards qui, quelques instants auparavant, buvaient, riaient et dansaient. Des vidéos circulant depuis samedi sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines d’Israéliens courant pour sauver leur vie à travers de vastes champs et se mettant à l’abri dans des vergers.

Source Le Monde

8 octobre 2023