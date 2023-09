Patrick Norman reçoit un billet d'argent de l'ADISQ pour plus de 25 000 BILLETS VENDUS

« C'est une excellente année dans ma carrière! C’est tellement agréable d’aller à la rencontre du public partout au Québec! Je suis vraiment privilégié de pouvoir réaliser ma tournée d’adieu devant des salles pleines à craquer soir après soir. Recevoir un billet d’argent est la cerise sur le sundae! » a déclaré Patrick Norman, qui manifestement très touché par cet honneur. Soulignons que cette tournée célèbre les 55 années de carrière de l’auteur-compositeur-interprète chouchou des québécois. 2023 aura été le théâtre d’immenses vagues d’amour faite à Patrick, entre autre lors de son passage très remarqué au Grand Spectacle de la Fête Nationale sur les Plaines d’Abraham en juin dernier. Les 21 et 22 mai 2024, l’Orchestre Symphonique de Montréal, sous la direction du chef d’orchestre Jean-Marie Zeitouni, accueillera Patrick sur scène pour un dernier tour de piste afin de clore 55 ans d’une prodigieuse carrière. Patrick offrira au public un palmarès de ses plus grands succès, orchestrés par Hugo Bégin. Les billets sont en vente dès maintenant. Après avoir fait salle comble à travers le Québec toute l'année 2023, Patrick Norman ajoute des représentations supplémentaires du spectacle SI ON Y ALLAIT un peu partout au Québec jusqu’en décembre 2024. Les prochaines dates de la tournée SI ON Y ALLAIT : 24 septembre 2023 : Salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau

: Salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau 30 septembre 2023 : Salle Méchatignan de Sainte-Marie-de-Beauce

: Salle Méchatignan de Sainte-Marie-de-Beauce 4 novembre 2023 : Salle Dussault de Therford Mines

: Salle Dussault de Therford Mines 11 et 12 novembre 2023 : Supplémentaire à La Chapelle spectacles de Vanier 21 septembre 2023 Pour connaître tous les détails de la tournée, consultez patricknorman.ca